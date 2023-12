Woltersdorf (dpa/bb) – Zwei maskierte Männer haben kurz vor Weihnachten einen Supermarkt in Woltersdorf überfallen und Bargeld erbeutet. Die beiden Räuber seien am Samstagabend nach Ladenschluss in dem Büro des Marktes erschienen und hätten unter Vorhalt einer Waffe Geld gefordert, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die beiden Mitarbeiterinnen, die gerade die Tageseinnahmen zählten, gaben den Männern einen Teil des Geldes. Daraufhin flüchteten die Räuber mit der Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.