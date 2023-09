Berlin (dpa/bb) – Eine 25 Jahre alte Kellnerin ist in einem Lokal in Berlin-Hellersdorf rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Zwei Gäste des Lokals, eine 38 Jahre alte Frau und ein 32 Jahre alter Mann, haben die dort als Servicekraft tätige Frau am späten Dienstagabend rassistisch beschimpft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau habe das Duo daraufhin abkassiert und zum Gehen aufgefordert.

Die 38-Jährige soll die Frau dann an den Haaren gezogen und getreten haben. Schließlich habe sie die zu Boden gegangene 25-Jährige weiter mit Schlägen attackiert. Der Mann habe die Kellnerin dabei an den Armen festgehalten.

Einsatzkräfte nahmen die beiden Angreifer fest und brachten sie zur Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam. Danach konnten sie gehen. Der Staatsschutz ermittelt. Die attackierte Frau wurde im Lokal ambulant behandelt, sie klagte über Schmerzen am Kopf und am Rücken.