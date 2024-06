Berlin (dpa/bb) - Ein 29-Jähriger soll einen Mann im Berliner Mauerpark rassistisch beleidigt und einen anderen geschlagen haben. Zeugen hätten am Freitagabend beobachtet, wie der Mann einem Unbekannten rassistische Parolen entgegenrief, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend sei er mit einem weiteren Unbekannten in einen Streit geraten und habe diesen mit der Faust geschlagen. Dieser habe den 29-Jährigen daraufhin zurückgeschlagen. Die alarmierte Polizei nahm den 29-Jährigen schließlich fest. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein offener Haftbefehl vor, wie es hieß.

Einer Sprecherin der Polizei zufolge stand die körperliche Auseinandersetzung in keinem direkten Zusammenhang mit der vorherigen rassistischen Beleidigung gegenüber dem anderen Unbekannten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der wechselseitigen Körperverletzung.