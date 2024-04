Ibiza/Köln (dpa) – Das Fachmagazin «DJ Mag» kürt auch 2024 die angeblich 100 besten Clubs der Welt: Höchstplatzierter Club in Deutschland ist erneut das «Bootshaus» in Köln – diesmal auf Rang fünf (Vorjahr: sechs). Das «Berghain» landete auf Platz 13. Den Berliner Club umgibt ein Mythos von Fotografierverbot, strengen Türstehern, verschwiegenen Betreibern und frei gelebter Sexualität. 2023 landete es auf Rang 16, 2022 auf Platz zwölf, 2021 auf Platz sechs. 2009 war das Berliner «Berghain» sogar einmal Platz eins.

In diesem Jahr steht zum dritten Mal in Folge das «Hï Ibiza» auf dem ersten Platz des ««DJ Mag» Top 100 Clubs»-Rankings. Dahinter liegen das «Green Valley» in der brasilianischen Küstenstadt Camboriu, das «Echostage» in Washington und das «Ushuaïa», ebenfalls im Strand-Ort Playa d’en Bossa (katalanisch: Platja d’en Bossa) auf der spanischen Urlaubs- und Party-Insel Ibiza – nur wenige Meter vom Top-Club «Hï» entfernt.