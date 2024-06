Berlin (dpa) – Österreichs Teamchef Ralf Rangnick freut sich auf den EM-Auftritt seiner Mannschaft im Berliner Olympiastadion. «Vor allem, wenn dieses Stadion richtig voll ist – und es wird morgen ausverkauft sein – ist es ein fantastisches Stadion mit einer ganz tollen Atmosphäre», sagte Rangnick am Tag vor dem Spiel in Gruppe D gegen Polen am Freitag im Berliner Olympiastadion (18.00 Uhr/live MagentaTV und ARD). «Der Platz ist in einem top Zustand. Das Wetter soll morgen auch richtig gut sein. Es ist alles angerichtet für ein großartiges Spiel.»

Er habe grundsätzlich viele gute Erinnerungen. «Das liegt aber vor allem an den vielen relativ klaren Auswärtssiegen gegen Hertha», sagte der 65-Jährige. Zwischen 2012 und 2020 arbeitete er in verschiedenen Funktionen für RB Leipzig. In der Zeit gab es unter anderem ein 4:1, 6:2 und ein 3:0 bei der Hertha. In den drei DFB-Pokal-Endspielen im Olympiastadion holte Rangnick zwei Niederlagen und einen Sieg (2011 mit Schalke).

Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer verlor mit RB Leipzig beide Endspiele in Berlin, aber auch er hat gute Erinnerungen. «In der Liga war ich immer sehr erfolgreich hier, einmal aus 35 Metern einen in den Winkel geschweißt. Es wäre ein guter Zeitpunkt, das zu wiederholen», sagte er.