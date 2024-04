Berlin (dpa) – Ralf Huschen wird zum 1. Juli die Geschäftsführung von Fußball-Zweitligist Hertha BSC erweitern. Der 45 Jahre alte Diplom-Kaufmann kommt vom Ligakonkurrenten SC Paderborn an die Spree, wie Hertha am Dienstag mitteilte. Huschen wird neben dem aktuell alleinigen Geschäftsführer Thomas E. Herrich besonders in den Bereichen Finanzen, Sanierung und Restrukturierung tätig werden.

Herrich war nach der Absetzung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic Ende Januar 2023 allein in der Verantwortung. Bereits im vergangenen Jahr wurde ein weiterer Geschäftsführer gesucht, der nun mit Huschen einstimmig von Präsidium und Aufsichtsrat bestimmt wurde.