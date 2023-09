Berlin (dpa/bb) – Die vor allem bei Partygängern und Touristen bekannte Revaler Straße in Berlin-Friedrichshain bekommt einen Fußgängerüberweg, Lieferzonen und einen Radweg. Für Autofahrer ist die Straße während der Bauarbeiten von diesem Mittwoch an bis Ende November deshalb in Richtung Ostbahnhof gesperrt, wie das zuständige Bezirksamt mitteilte. Der Radweg wird demnach eingerichtet zwischen Warschauer Straße und Modersohnstraße. Die Revaler Straße führt vorbei am sogenannten RAW-Gelände mit mehreren Clubs und an der Simon-Dach-Straße mit zahlreichen Bars und Kneipen.