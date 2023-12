Berlin (dpa/bb) – Ein Rettungsfahrzeug auf dem Weg in ein Berliner Krankenhaus musste einen Krankentransport unterbrechen, weil mehrere Radschrauben gelockert worden waren. Die Besatzung des Rettungswagens bemerkte während der Fahrt in Berlin-Tiergarten in der Nacht zum ersten Weihnachtstag auffällige Fahrgeräusche sowie Erschütterungen an ihrem Fahrzeug, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte.

Nachdem der Wagen am Fahrbahnrand zum Stehen gebracht werden konnte, stellten sie fest, dass am linken Hinterrad mehrere Radschrauben fehlten. Verletzt wurde niemand. Weil das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste ein anderer Rettungswagen den Krankentransport fortsetzen. Die Polizei wurde wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr alarmiert. Die Ermittlungen dauern noch an.