Berlin (dpa/bb) – Eine Radfahrerin ist in Reinickendorf von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 59-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Auto auf der Markstraße Richtung Seestraße. Zur gleichen Zeit soll die 26-jährige Radfahrerin über einen Fußgängerüberweg bei roter Ampel gefahren sein. Das Auto fuhr die Frau an, wodurch sie stürzte. Rettungskräfte brachten sie mit Verletzungen an Kopf, Schulter und Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt.