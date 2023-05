Berlin (dpa/bb) – Eine Radfahrerin ist in Berlin-Dahlem von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstagmittag nach bisherigen Erkenntnissen beim Abbiegen mit der 54-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau, die auf einem Radweg unterwegs war, erlitt mehrere Verletzungen am Rumpf und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.