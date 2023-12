Berlin (dpa/bb) – Eine unbekannte Radfahrerin soll in Berlin-Lichterfelde einen sechsjährigen Jungen angefahren haben und dann einfach weitergeradelt sein. Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Es wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Lebensgefahr soll nicht bestanden haben.

Augenzeugen zufolge soll die Frau am Freitagmittag auf dem Radweg der Goerzallee in Richtung Teltow unterwegs gewesen sein, als sie an einer Haltestelle mit dem Jungen zusammenstieß, der mit der Mutter und Geschwistern gerade in einen Bus wollte. Die Radfahrerin und der Junge sollen bei dem Zusammenprall gestürzt sein. Danach soll die Frau wieder aufgestanden sein und ihre Fahrt fortgesetzt haben.