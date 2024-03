Berlin (dpa/bb) – Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist am Montag in Berlin eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es nach Polizeiangaben am Morgen im Stadtteil Prenzlauer Berg, als ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Lastwagen von der Greifswalder Straße Richtung Grellstraße rechts in die Ostseestraße abbiegen wollte. Eine 57-Jährige war mit ihrem Rad in gleicher Richtung geradeaus unterwegs.

Beim Unfall stürzte die Frau auf die Fahrbahn und wurde vom Lastwagen überrollt. Sie erlitt Verletzungen an den Beinen und musste notoperiert werden. Die Frau schwebt den Angaben zufolge weiterhin in Lebensgefahr. Der genaue Unfallhergang soll nun ermittelt werden.