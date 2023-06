Berlin (dpa/bb) – Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Berlin-Lichtenrade schwer verletzt worden. Der 26 Jahre alte Lkw-Fahrer war laut der Mitteilung an einer Kreuzung abrupt vom mittleren Fahrstreifen nach rechts abgebogen, wobei er ersten Erkenntnissen zufolge die 64 Jahre alte Fahrradfahrerin übersah, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trotz einer Gefahrenbremsung habe der Mann mit seinem Lkw die Frau angefahren, die zu Boden stürzte. Die Radfahrerin wurde am Donnerstagvormittag in ein Krankenhaus gebracht.