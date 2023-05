Prenzlau (dpa/bb) – Ein Radfahrer ist in Prenzlau (Uckermark) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 77-Jährige überquerte am Freitag nach ersten Erkenntnissen trotz roter Ampel eine Kreuzung und prallte mit dem Fahrzeug zusammen, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.