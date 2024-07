Berlin (dpa/bb) – Ein Radfahrer ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einem abbiegenden Lkw überfahren und schwer verletzt worden. Der 65-jährige Radfahrer fuhr am Dienstagmorgen auf der Neumannstraße, als der Sattelzug rechts in die Wisbyer Straße abbog, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrradfahrer geriet unter den Lkw und erlitt schwere Verletzungen an einem Bein. Er wurde in einem Krankenhaus operiert. Wie es zu dem Unfall kam und aus welcher Richtung der Radfahrer kam, werde nun ermittelt, so die Polizei.