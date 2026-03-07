Berlin (dpa/bb) – Ein Fahrradfahrer ist nach einem Sturz in Berlin-Marzahn gestorben. Das teilte die Berliner Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 67-Jährige auf seinem Fahrrad am frühen Freitagvormittag auf dem Gehweg des Murtzaner Ringes unterwegs.

Dort soll er ohne Beteiligung Dritter mit dem Rad gestürzt sein. Laut Zeugenaussagen lag er anschließend stark krampfend auf dem Boden. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, die Rettungskräfte begannen den Angaben zufolge unmittelbar nach dem Eintreffen mit Reanimationsmaßnahmen. Anschließend kam der 67-Jährige in ein Krankenhaus und starb dort später.





Noch sind nicht alle Fragen geklärt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen übernommen. Diese sollen unter anderem Erkenntnisse zur Todesursache ergeben.