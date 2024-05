Potsdam (dpa/bb) – Ein 82-jähriger Radfahrer ist vor gut einer Woche in Potsdam von einem Lastwagen angefahren worden – nun ist der Mann am Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 82-Jährige in falscher Richtung auf einem Radweg gefahren. Laut Polizei erfasste der Lkw den Radfahrer, als dessen 55-jähriger Fahrer nach links abbiegen wollte. Der Senior war bei dem Unfall am 8. Mai im Stadtteil Babelsberg Süd schwer verletzt worden und musste im Krankenhaus notoperiert werden.