Berlin (dpa/bb) – Ein Radfahrer ist in Berlin-Prenzlauer Berg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die Tram war am Freitagnachmittag auf der Greifswalder Straße in Richtung Danziger Straße unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An der Grellstraße krachte die Bahn mit dem 31-jährigen Radfahrer zusammen, der von rechts gekommen sein soll. Der Mann stürzte auf die Straße. Er kam auf eine Krankenhausstation. Der 59-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, lehnte aber eine Behandlung ab. Der Tramverkehr zum Hackeschen Markt blieb an der Unfallstelle für rund eine halbe Stunde unterbrochen.