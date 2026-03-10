Berlin (dpa/bb) – Ein Radfahrer soll einen Autofahrer, der in zweiter Reihe parkte, in Berlin-Hellersdorf zusammengeschlagen haben. Danach sei der Täter unerkannt geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Den Ermittlungen zufolge hatte sich der Radfahrer zunächst über den 44-jährigen Autofahrer beschwert, der mit seinem Wagen am Montagabend in der Alten Hellersdorfer Straße auf der Fahrbahn stand. Weil der Autofahrer nicht wegfuhr, soll der Radfahrer gegen den Außenspiegel des Wagens getreten haben. Der Fahrer stieg aus, woraufhin der Radfahrer auf ihn eingeschlagen haben soll.





Als der Autofahrer zu Boden ging, habe der Radfahrer weiter zugeschlagen. Erst beim Eingreifen von Zeugen habe er aufgehört und sei geflohen. Der Autofahrer erlitt Blutergüsse und Platzwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.