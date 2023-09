Berlin (dpa/bb) – Ein Radfahrer ist in Berlin-Mahlsdorf in das Heck eines Lkws geprallt und schwer verletzt worden. Polizisten hätten ihn reanimiert, danach sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher des Lagezentrums mit. Dort werde er intensivmedizinisch versorgt. Das Alter des Mannes war noch unklar. Der Unfall passierte den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag auf der Elsenstraße. Der Radfahrer soll mit rund 40 Stundenkilometern in den Laster geprallt sein. Die Elsenstraße war danach zwischen Kressenweg und Hultschiner Damm für mehrere Stunden gesperrt.