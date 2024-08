Berlin (dpa/bb) – Ein Radfahrer hat in Berlin-Köpenick einen 81 Jahre alten Fußgänger erfasst. Der Senior wurde bei dem Unfall am Samstagnachmittag schwer, der 17 Jahre alte Fahrradfahrer leicht verletzt, wie die Polizei Berlin mitteilte. Der 17-Jährige fuhr laut Polizei auf dem Radweg der Bahnhofstraße, als der 81-Jährige an einer Tramhaltestelle auf den Fahrradstreifen trat. Dabei fuhr der Radfahrer den Angaben zufolge gegen den Mann.