Berlin (dpa/bb) – Auf der Sonnenallee in Neukölln ist ein Radfahrer von einem Motorrad erfasst worden und hat eine Kopfverletzung erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und zur stationären Behandlung aufgenommen. Er ist nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es blieb demnach zunächst unklar, wer den Unfall am Mittwochabend verursacht hatte. Der Motorradfahrer sei im Krankenhaus ambulant behandelt worden.