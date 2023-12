Berlin (dpa/bb) – Ein Rettungswagen ist in Berlin-Tiergarten liegengeblieben, weil sich während der Fahrt ein Hinterrad löste. Warum es in der Nacht zum Montag zu dem Vorfall auf der Potsdamer Straße Höhe Schöneberger Ufer kam, werde nun untersucht, teilte das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage mit. Nach Informationen der Zeitungen «Bild» und «B.Z.» sollen unbekannte Täter absichtlich Radmuttern an dem Fahrzeug gelöst haben.