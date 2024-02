Berlin (dpa) – Ohne vier Spieler hat Fußball-Zweitligist Hertha BSC die Vorbereitung auf das kommende Meisterschaftsspiel in Angriff genommen. Trainer Pal Dardai musste beim Nachmittagstraining am Mittwoch in Berlin auf Haris Tabakovic, Marton und Bence Pal Dardai sowie Agustin Rogel verzichten, wie der Verein auf der Plattform X, vormals Twitter, mitteilte. Hertha tritt am Sonntag zum Abschluss des 21. Spieltags bei der SpVgg Greuther Fürth im Sportpark Ronhof (13.30 Uhr/Sky) an.

Torjäger Tabakovic wurde aus Gründen der Belastungssteuerung geschont, die Dardai-Brüder laborieren an muskulären Problemen, der Langzeitverletzte Rogel befindet sich im Aufbautraining. Dafür trainierte Neuzugang Bradley Ibrahim auf dem Schenkendorffplatz mit.

Hertha hat durch die 1:2-Heimniederlage gegen den Hamburger SV (2.) am vergangenen Samstag einen weiteren Rückschlag im Kampf um einen Aufstiegsplatz hinnehmen müssen und befinden sich nach dem bisher sieglosen Jahresauftakt mit 26 Punkten auf dem elften Platz. Der Gegner aus Franken liegt als Vierter einen Zähler hinter dem Relegationsplatz und zwei Punkte hinter dem zweiten Rang.