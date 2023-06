Berlin (dpa) – Es mutet an, wie ein riesiges Wartezimmer beim Hausarzt – doch die Wartezeit auf einen Termin dauert keine Wochen, sondern lediglich ein paar Minuten. Im City Cube der Messe Berlin haben «Healthy Athletes» am Rande der Special Olympics ihre Tore geöffnet. «Es geht darum, dass alle Menschen Zugang zu qualitativer Gesundheitsvorsorge erhalten können», sagte Annemarie Hill, Special Olympics Vizepräsidentin Gesundheit, am Montag in Berlin, «beeinträchtigte Menschen haben größeren Bedarf an Gesundheitsvorsorge, oft gibt es gar keine Vorsorge oder die Qualität ist nicht ausreichend.»

Mit mehr als 200 Millionen Menschen rechnen die Verantwortlichen, die keinen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben. Dabei leiden 60 Prozent der Menschen mit Beeinträchtigung unter Übergewicht, 40 Prozent haben Karies, 25 Prozent droht Gehörverlust wegen unentdeckten Hörproblemen. Das 1997 eingeführte Gesundheitsprogramm der Weltspiele der geistig und mehrfach Behinderten will die gesundheitlichen Probleme der Athleten finden und Lösungen anbieten.

Seit der Einführung wurden knapp 1,9 Millionen Untersuchungen durchgeführt. In Berlin war der Andrang am Eröffnungstag des Gesundheitszentrums am Sonntag sehr groß. «2000 Untersuchungen gab es gestern, 1000 Hörgeräte wurden verschrieben», sagte Hill.

Die Athleten können dabei an sieben Stationen von den Ohren bis zu den Füßen untersucht werden. Hinzu kommen Anleitungen zum richtigen Zähneputzen bis hin zu Ernährungstipps. Dafür stehen mehr als 2200 Volunteers aus 59 Ländern zur Verfügung, 100 Ärzte verschiedener Fachrichtungen, 70 Zahnärzte sowie mehr als 700 Studierende kümmern sich um die Athleten. Manche Ärzte sind per Nachtschicht in ihren Kliniken tätig und arbeiten tagsüber in der Messe. Andere schließen ihre Praxen für die Tage der Special Olympics.

Was sie eint, ist die Bereitschaft, geistig Beeinträchtigte mit der nötigen Empathie zu behandeln. Häufig ist das medizinische Personal für die beeinträchtigten Menschen nicht geschult. «Oft hört das Personal gar nicht zu», klagt die ehemalige Athletin Renee Manfredi, «dabei gibt es nur mehr als eine Behinderung, auch sichtbare und unsichtbare.»

Für die Special Olympics-Botschafterin Seun Adigun geht diese Vernachlässigung gar bis zur «Ignoranz. Dabei herrscht ein großer Bedarf.» Die Ärztin hofft, dass die Weltspiele ein weltweites Signal senden, um mehr Personal für Beeinträchtigte zu erhalten: «Wir brauchen eine Revolution in der Medizin.»