Berlin (dpa) – Die ungewohnt große Personal-Auswahl lässt Hertha-Trainer Pal Dardai auch auf seine Intuition zurückgreifen. «Schauen wir. Ich habe einen großen Bauch. Das habe ich in meinem Bauchgefühl», sagte der 47-Jährige zu der Frage, ob er den noch leicht angeschlagenen Stürmer Haris Tabakovic am Samstag bei Eintracht Braunschweig (13.00 Uhr/Sky) von Beginn an auflaufen lassen werde oder von der Bank ins Spiel bringe. «Die Gegner gucken schon, sind halb kaputt und dann kommt noch so ein Riese da rein», nannte der Ungar ein Argument für Tabakovic als Joker.

Denn nach Wochen mit vielen Verletzten und einer Krankheitswelle stehen Dardai bis auf die Abwehrspieler Marc Oliver Kempf und Agustin Rogel alle Profis wieder zur Verfügung. «Für den Trainer ist die Situation schwer, weil du beim Abschlusstraining schon vielen Spielern sagen musst: Du bleibst zu Hause», sagte Dardai. Sohn Bence etwa, der unter der Woche ins Training zurückkehrte, werde wie andere Spieler auch bei der U23 Spielpraxis sammeln.

Er müsse den Konkurrenzkampf moderieren, der Teamgeist stehe über allem, sagte der Trainer: «Ich habe hier gute Jungs, alle mit gutem Herz.» In der zentralen Offensive sind neben Tabakovic Florian Niederlechner, der nach seiner Sperre zurückkehrt, Palko Dardai und Ibrahim Maza die Kandidaten. In der Abwehr könnte Kapitän Toni Leistner gegen die schnellen Braunschweiger erneut die Bank drohen.

Die Hertha hat nach zwei Siegen in Serie wieder etwas Kontakt zu Relegationsrang drei. Die Braunschweiger kämpfen als 15. gegen den Abstieg.