Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC will die in Freiburg gezeigte Leistung als Blaupause für die restlichen acht Spiele übernehmen. «Es war wichtig für uns, auch auswärts eine Leistung abzurufen wie daheim. Das ist der Maßstab für die nächsten acht Wettkämpfe, egal ob zuhause oder auswärts», sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz vor dem Sonntagstraining über den am Samstag erkämpften Punkt beim 1:1 beim SC Freiburg.

Der 44 Jahre alte Trainer freute sich über den fünften Auswärtspunkt in dieser Spielzeit, für Schwarz aber zählte mehr, «das Gefühl zu bekommen, dass Du auswärts Spiele gewinnen kannst. Dass wir dafür etwas in der Hand haben, ist gut».

Besonders hatte Schwarz die stabile Leistung seines Teams während der gesamten Spielzeit gefallen: «Wir hatten eine gute Ruhe, eine gute Struktur, um selbst gefährliche Angriffe zu starten, die uns ermöglicht hätten zu gewinnen.» Neben dem Ausgleichstreffer durch Jessic Ngankam in der 77. Minute hatte vor allem Dodi Lukebakio gute Möglichkeiten ausgelassen, ein weiteres Tor zu erzielen.

Schwarz hofft, dass die Mannschaft auf diese Leistung weiter aufbaut und im Heimspiel am kommenden Samstag gegen RB Leipzig (18.30 Uhr) ebenfalls umsetzt. Angesichts schwankender Leistungen seiner Mannschaft in dieser Saison warnte Schwarz aber auch: «Es wäre fahrlässig zu denken, die Leistung als selbstverständlich anzunehmen.»