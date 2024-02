Berlin (dpa) – Der Prozess zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg wird am Donnerstag (9.30 Uhr) fortgesetzt. Nachdem das mutmaßliche Opfer vergangenen Montag nicht als Zeugin erschienen war, ist noch offen, ob das Verfahren zunächst ausgesetzt wird – oder ob das Berliner Landgericht ohne eigene Befragung der Zeugin zu einer Entscheidung kommen wird. Die Richter baten den Anwalt der Frau aus Georgien, die in dem Prozess Nebenklägerin ist, noch einmal Kontakt zu ihr aufzunehmen und mit ihr mögliche Konsequenzen zu besprechen.

Die wichtige Zeugin hatte kurzfristig ihr Erscheinen zum vierten Prozesstag abgesagt. Sie habe sich überfordert gefühlt, erklärte ihr Anwalt Roland Weber. Sie habe ihm mitgeteilt, dass sie sich wohl über die Deutsche Botschaft Tiflis vernehmen lassen wolle. «Ohne die Zeugin kann sich das Gericht keinen Eindruck machen», so Weber am Rande.

Angeklagt sind drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft ihnen besonders schwere Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und besonders schweren Raub vor. Laut Anklage sollen die Männer mit somalischer und guineischer Staatsangehörigkeit am frühen Morgen des 21. Juni 2023 ein Ehepaar überfallen und die damals 27 Jahre alte Frau vergewaltigt haben. Der Fall hatte eine Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen in dem Park ausgelöst.

Im Fokus steht seit Prozessbeginn ein kurzes Handyvideo, das einer der Angeklagten damals im Park aufgenommen haben soll. Verteidiger erklärten, dass nach den Bildern sexuelle Handlungen freiwillig erfolgt sein könnten.