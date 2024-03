Berlin (dpa/bb) – Gegen drei Männer, die in einem Kleingarten rund 700 Kilogramm Amphetamin hergestellt haben sollen, hat der Prozess vor dem Berliner Landgericht begonnen. Die Angeklagten im Alter von 24, 26 und 58 Jahren sollen als mutmaßliche Bande agiert und produzierte Drogen stadtweit verkauft haben. Mitangeklagt sind zwei 27- und 30-Jährige. Einem wird Beihilfe zur Last gelegt, bei dem anderen handelt es sich um einen mutmaßlichen Käufer, der rund fünf Kilogramm erworben haben soll. Zu Prozessbeginn am Dienstag haben die Angeklagten zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen.

Die drei Hauptangeklagten hätten sich «spätestens im April 2023 zusammengeschlossen, um Amphetamin im dreistelligen Kilogrammbereich herzustellen», so die Staatsanwaltschaft. Die benötigten Stoffe seien in einem Schuppen des 24-Jährigen in Berlin-Heiligensee gelagert worden, die Herstellung sei auf einer Parzelle in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Tegel erfolgt. Von rund 700 Kilogramm Amphetamin hätten die Angeklagten «mindestens 698 Kilogramm gewinnbringend zu einem Preis von mindestens 500 Euro pro Kilogramm verkauft». Die mutmaßliche Bande soll knapp 350.000 Euro erwirtschaftet haben.

In dem Ermittlungsverfahren hatte es im Juni 2023 eine Durchsuchungsaktion gegeben. 1,76 Kilogramm Amphetamin sowie diverse Chemikalien zur Herstellung von etwa 280 Kilo Amphetamin und Bargeld in fünfstelliger Höhe seien sichergestellt worden, hatte die Polizei damals mitgeteilt. Die drei Hauptangeklagten befinden sich seit rund acht Monaten in Untersuchungshaft. Ihnen wird bandenmäßiger Drogenhandel zur Last gelegt. Der Prozess, für den bislang 18 weitere Verhandlungstage bis zum 11. Juli vorgesehen sind, wird am 7. März fortgesetzt.