Berlin (dpa/bb) – Nach einem schweren Unfall durch unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik auf einer privaten Silvesterparty kommen zwei Männer am Montag (9.30 Uhr) vor das Berliner Landgericht. 16 Menschen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft teils schwer verletzt. Die 45- und 57-jährigen Angeklagten sollen bei der Feier zum Jahreswechsel 2021/22 in Berlin-Friedrichshagen illegales Feuerwerk gezündet haben. Ein selbstgebautes Abschussgestell sei laut Ermittlungen umgekippt – und eine sogenannte Kugelbombe in eine nur zwanzig Meter entfernte Zuschauergruppe geflogen, wo sie detonierte. Die Anklage lautet auf fahrlässige Körperverletzung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.