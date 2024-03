Berlin (dpa/bb) – Sechs Monate nach Messerstichen auf einen anderen Fahrgast in einer U-Bahn steht ein 29-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Fünf Mal soll er auf einen 27-Jährigen, der ihn zuvor wegen lautstarker Selbstgespräche zur Ruhe ermahnt hatte, eingestochen haben. Zu Prozessbeginn am Dienstag gestand der 29-Jährige über seinen Verteidiger den Angriff. Seinem Mandanten sei inzwischen bewusst, dass er psychisch krank ist, erklärte der Anwalt. Die Staatsanwaltschaft strebt in dem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung die dauerhafte Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Der 29-Jährige war am Abend des 13. September vorigen Jahres in einer U-Bahn der Linie 5 in Richtung Hönow durch lautes und aggressiv wirkendes Reden aufgefallen. «Ich bat ihn mehrmals, etwas leiser zu sein», schilderte der 29-Jährige als erster Zeuge im Prozess. «Kurz war er ruhig, dann fing das wieder an.» Schließlich sei er zu dem Mann gegangen und habe ihn etwas gerüttelt, so der Zeuge. Als er wieder auf seinem Platz saß und las, hätten plötzlich andere Fahrgäste geschrien. «Er stand mit einem Küchenmesser vor mir und stach zu.» Die meisten Stiche habe er abblocken können – «es war ein Todeskampf», sagte der Zeuge. Wie durch ein Wunder hätten die Stiche keine inneren Organe verletzt.

Der Beschuldigte war drei Tage nach dem Geschehen festgenommen worden. Er befindet sich seitdem vorläufig im sogenannten Maßregelvollzug. Im Prozess bat er um Verzeihung – «ich habe das nicht gewollt». Der 29-Jährige erklärte, er nehme die Entschuldigung an. Auch er habe mit dem kurzen Rütteln «nicht optimal reagiert». Der Prozess wird am 14. März fortgesetzt.