Berlin/Karlsruhe (dpa) – Rund 21 Monate nach der Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin kommt ein mutmaßlicher Gehilfe in der Hauptstadt vor Gericht. Der Prozess soll am nächsten Dienstag (24.11) vor dem Kammergericht Berlin beginnen, wie das Gericht bekanntgab. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Syrer Beihilfe zum versuchten Mord und zur gefährlichen Körperverletzung vor. Nach Gerichtsangaben sind bislang insgesamt 20 Termine bis zum 23. Februar 2027 für den Prozess geplant.

Nach den Ermittlungen soll der Angeklagte unmittelbar vor der Messerattacke am 21. Februar 2025 mit dem Haupttäter in Kontakt gewesen sein. Mit ihm habe er den Nachmittag vor der Tat verbracht und ihn ermutigt, sein Vorhaben umzusetzen, so die Bundesanwaltschaft. Der 37-Jährige befindet sich seit Ende Mai in Untersuchungshaft, nachdem er zuvor in Berlin gefasst worden war. Die Anklage wurde beim Kammergericht in Berlin erhoben.





Täter wohnte in Unterkunft in Leipzig

Das Gericht hatte im vergangenen März den ebenfalls aus Syrien stammenden Haupttäter wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu 13 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der zum Tatzeitpunkt 19-Jährige war 2023 als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen und hatte in einer Unterkunft in Leipzig gewohnt. Laut Urteil war er am Tattag aus Sachsen nach Berlin gereist, um im Namen des sogenannten Islamischen Staats (IS) einen Angriff auf einen Menschen zu begehen. Gezielt habe er sich das Holocaust-Mahnmal ausgesucht und sich dem IS über eine Messengerkommunikation als Mitglied angedient, so die Richter. Das zur Tatzeit 30 Jahre alte Opfer überlebte den Schnitt an der Kehle nur knapp.