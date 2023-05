Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs AfD-Landesvorsitzende Birgit Bessin hat am Mittwoch zunächst keine Rede zum Hissen der Regenbogenfahne im Hof des Landtags in Potsdam gehalten. Etwa einhundert Menschen protestierten in Potsdam gegen die angekündigte umstrittene Rede der AfD-Frau mit bunten Fahnen und Transparenten, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Bessin wurde fünf Minuten lang ausgepfiffen, so lange wie ihre Redezeit betragen hätte. «Das ist ein starkes Stück», sagte Bessin in einer ersten Reaktion.

Mit dem Hissen der Regenbogenfahne würdigt der Landtag jedes Jahr den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie. Nach Angaben des Landtags hatten sich die Fraktionen darauf geeinigt, dass zu Gedenktagen reihum Redner entsandt werden können. In diesem Fall war Bessin an der Reihe, die auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag ist.