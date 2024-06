Berlin (dpa/bb) – Einen Tag vor der Europawahl wollen auch in Berlin zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Ab 14.00 Uhr geht es am Großen Stern im Tiergarten los mit einem längeren Programm von Reden und anderen Beiträgen. Der Titel der Demonstration, die von einem Bündnis verschiedener Gruppen geplant wurde, lautet: «Rechtsextremismus stoppen. Demokratie verteidigen». Angemeldet sind in Berlin 10.000 Teilnehmer.

In neun Städten, darunter in Hamburg, München, Köln, Dresden und Leipzig, sind ähnlich große Demonstrationen angekündigt. «Jetzt vor den Europa- und Kommunalwahlen ist es wichtiger denn je, entschieden gegen Rechtsextremismus einzutreten», hieß es in der Ankündigung. «Geht wählen und wählt demokratisch.»