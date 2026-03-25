Cottbus (dpa/bb) – Mit einem Lkw-Konvoi durch Cottbus wollen am Nachmittag (15.00 Uhr) Fahrer und Logistikunternehmen gegen gestiegenen Wettbewerbsdruck und die Dieselpreisexplosion protestieren. Höhere Transportkosten auch als eine Folge des Iran-Krieges belasten die Branche, die seit längerem bessere Wettbewerbsbedingungen fordert. Wegen der Lkw-Demo kann der Bus- und Straßenbahnverkehr in Cottbus beeinträchtigt werden, kündigte das Nahverkehrsunternehmen der Stadt an.

Der Mitorganisator von der Mittelstandsinitiative Brandenburg, Marco Schmidt, sagte, er rechne mit einem Konvoi von etwa 30 Lkw und mit hunderten Demonstranten. Die Mittelstandsinitiative mit Sitz in Cottbus machte etwa in der Corona-Krise gegen die Regierungspolitik mobil.





Die Aktion mit dem Motto «Trucker ringen ums Überleben» wird anlässlich der Verkehrsministerkonferenz organisiert. Während des Treffens der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister in Lindau am Bodensee ruft der Bundesverband Logistik und Verkehr-pro dort zu einer Mahnwache am Mittwoch und Donnerstag auf. Ein Sprecher sagte, der Verband unterstütze auch die Demonstration in Cottbus.