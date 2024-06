Berlin (dpa/bb) – Erneut will eine Gruppe von Berliner Studenten für eine propalästinensische Demonstration ein «Protestcamp» auf einem Universitätsgelände aufbauen. Geplant sei das Camp ab Donnerstagabend an der Freien Universität (FU) vor dem Henry Ford Bau in Berlin-Dahlem, teilte die Gruppe Palästinakomitee am Mittwoch mit. Man wolle so gegen einen anhaltenden «Völkermord» durch Israel protestieren und wende sich auch gegen die Räumung früherer ähnlicher Besetzungen.