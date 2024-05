Berlin (dpa/bb) – Bei einer propalästinensischen Kundgebung in Berlin-Neukölln hat die Berliner Polizei in der Nacht zu Montag eingegriffen. Zunächst zündeten gegen 1.50 Uhr in der Sonnenallee mehrere Männer einen Müllcontainer an, die Polizei nahm in der Nähe einen 36-jährigen Verdächtigen fest, wie am Montag mitgeteilt wurde. Ein weiterer Mann griff die Polizisten an und wurde ebenso festgenommen. Gleichzeitig riefen etwa 40 Menschen, die den Einsatz beobachtet, propalästinensische Parolen. Die Polizei erteilte ihnen Platzverweise, woraufhin sich eine kleine Demonstration formierte. Polizisten stellten Personalien von Teilnehmern fest und waren noch mehrere Stunden vor Ort, um weitere Ansammlungen zu verhindern. Zuvor war es nach einem Bericht der «B.Z.» auch am Alexanderplatz zu einer propalästinensischen Demonstration mit 100 Teilnehmern gekommen, bei der die Polizei eingriff.