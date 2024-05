Berlin (dpa/bb) – An der Technischen Universität Berlin haben sich am Dienstag etliche Menschen zu einer propalästinensischen Demonstration zusammengefunden. Um die 100 Personen hätten sich hinter der Mensa versammelt, sagte TU-Sprecherin Stefanie Terp der Deutschen Presse-Agentur. Die Versammlung sei bei der Polizei angemeldet und vorher angekündigt worden. Viele Teilnehmer trugen Palästinensertücher, auch Palästina-Flaggen waren zu sehen. Auf einem der Plakate wurde in Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza zu einem Waffenstillstand aufgerufen.

Es gebe keine Zelte und kein Camp, sagte Terp am frühen Nachmittag, alles sei «sehr friedlich». Die TU-Präsidentin Geraldine Rauch sei auf dem Weg zur Versammlung, um sich ein Bild von der Lage zu machen und mit Studierenden zu sprechen. «Wir setzen auf Dialog. Wenn Gesprächsbereitschaft signalisiert wird, stehen wir bereit», so die Sprecherin. Da es eine angemeldete Veranstaltung sei, seien Polizisten vor Ort. Diese seien aber nicht von der TU gerufen worden.