Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat eine für die Silvesternacht propalästinensische Demonstration in Berlin-Neukölln verboten. Das sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend auf Anfrage. Zuvor hatte der RBB berichtet. Angesichts der ohnehin schon brisanten Lage in der Silvesternacht, der aufgeheizten Stimmung in Neukölln und dem üblicherweise am frühen Abend beginnenden Feuerwerk hat die Polizei Sicherheitsbedenken.

Nach ihren Angaben war der Beginn der Demonstration am Sonntagabend um 22.00 Uhr am Richardplatz in Neukölln geplant. Enden sollte die Versammlung um Mitternacht an der Sonnenallee und am Hermannplatz. Angekündigt waren dafür 100 Teilnehmer, die Polizei ging aber von einem viel höheren Zustrom aus.

Für Sonntag sind nach Polizeiangaben zwei weitere Versammlungen angekündigt: Am Nachmittag eine weitere propalästinensische Demonstration am Hermannplatz und am Abend eine Versammlung zur Unterstützung Israels. Diese sind laut Polizei bislang nicht verboten.