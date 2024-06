Berlin (dpa/bb) – Rund dreitausend Menschen haben sich nach Polizeiangaben an einer propalästinensischen Kundgebung in Berlin-Wedding beteiligt. Die Demonstranten liefen am Samstagnachmittag vom Leopoldplatz in Wedding Richtung Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg. Zunächst sei alles friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Von einzelnen Teilnehmern habe die Polizei die Personalien festgestellt, um wegen des Verdachts der Volksverhetzung im Zusammenhang mit verbotenen Parolen zu Israel zu ermitteln. Der Titel der Demonstration lautete: «Solidarität mit Palästina – Stop Genocide Now – Stoppt das Projekt des israelischen Siedlerkolonialismus». Die Polizei begleitete den Zug mit einem großen Aufgebot.