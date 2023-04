Berlin (dpa/bb) – Spezielle Gesprächsgruppen in Flüchtlingsunterkünften können nach Einschätzung von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) ein Beitrag sein, häuslicher Gewalt unter Geflüchteten vorzubeugen. Das ist die Absicht des sogenannten Gentle Projects, das im September 2022 in Berlin gestartet ist und zunächst noch bis Ende 2023 läuft. Das Projekt biete Geflüchteten einen sicheren Raum, um an den Ursachen von Konflikten zu arbeiten, sagte Kipping am Montag.

Männer lernten unter anderem, ihr Rollenbild zu hinterfragen. Frauen bekämen außerdem die Möglichkeit zu erfahren, welche Rechte und Handlungsmöglichkeiten sie haben. Nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) haben am Gentle Project bisher 176 Personen in fünf LAF-Unterkünften teilgenommen. Darunter waren den LAF-Daten zufolge 91 Frauen und 85 Männer, davon 34 Männer mit gewalttätigem Verhalten.

Das Projekt wird durch das LAF mit 185.000 Euro gefördert. Dabei stehen den Geflüchteten vier für diesen Zweck geschulte und Counselor genannte Berater zur Verfügung, die selbst auch Arabisch, Farsi und Dari sprechen.