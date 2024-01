Berlin (dpa/bb) – Mehr als drei Monate vor Festivalbeginn wird am Freitag (11.00 Uhr) das Programm für das diesjährige Theatertreffen in Berlin bekanntgegeben. Dafür wählt eine Jury die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Seit Anfang des Jahres steht Nora Hertlein-Hull an der Spitze des großen Bühnenfestivals. Die nächste Ausgabe des Theatertreffens ist vom 2. bis zum 19. Mai geplant. Der Spielplan soll im April erscheinen.