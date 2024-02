Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Nachwuchsspieler Tim Hoffmann länger an den Verein gebunden. Der 18-Jährige habe bereits vor einiger Zeit einen ab dem Sommer gültigen Profivertrag bis 2026 unterschrieben, wie Hertha am Montagabend mitteilte. Der Defensivspieler hatte am 11. Februar in Fürth (2:1) sein Profidebüt in einem Pflichtspiel für den Hauptstadtclub gefeiert. Hoffmann spielt seit 2017 für den Club. Der finanziell angeschlagene Zweitligist setzt zunehmend auf den sogenannten Berliner Weg und Spieler aus der eigenen Jugend.