Potsdam (dpa/bb) – Ob Schlagloch oder Falschparker, eine defekte Laterne oder Müll auf der Straße: Fällt in Brandenburg jemandem ein Infrastrukturproblem auf, kann er das über das Portal «Maerker Brandenburg» melden.

Damit das in Zukunft noch einfacher geht, wurde die Website im Auftrag des Ministeriums der Justiz und für Digitalisierung (MdJD) modernisiert. Dadurch wird es einer Mitteilung zufolge übersichtlicher und anwenderfreundlicher.





Was jetzt besser sein soll

Neben einem neuen Design sollen nach der Modernisierung des Portals zwei wesentliche Neuerungen für mehr Übersichtlichkeit sorgen. Zum einen muss jetzt der genaue Standort des Problems angegeben werden. Das soll zu einer besseren Verortung der Missstände beitragen. Außerdem sorgt ein zentrales Suchfeld dafür, dass teilnehmende Kommunen schnell gesucht oder bereits eingereichte Hinweise unkompliziert gefunden werden können.

Wie funktioniert «Maerker Brandenburg»?

Grundsätzlich werden auf der Website Hinweise zu Infrastrukturproblemen an die teilnehmenden Kommunen weitergegeben. Neben einer Kategorie wie «Abfall» oder «Straßenlaterne» müssen eine kurze Beschreibung zu dem Problem sowie eine genaue Ortsangabe über eine interaktive Karte oder eine Freitextsuche gemeldet werden. Es ist auch möglich ein Foto mitzuschicken.

Ist die Meldung eingegangen, wird diese dann nach einem Ampelsystem von den Kommunen bearbeitet. Ist die Ampel rot, ist der Hinweis angenommen worden, bei Gelb ist er in Arbeit und bei Grün erledigt, heißt es auf der Website. So sollen unter anderem Probleme schnell gelöst und der Austausch mit den Bürgern verbessert werden.

Glaubt man der Website, beteiligen sich bereits 125 Kommunen im ganzen Bundesland an diesem Portal. Neben den beiden kreisfreien Städten Cottbus und Brandenburg an der Havel auch Kommunen in allen 14 Landkreisen. Demnach sollen bereits über 350.000 Mitteilungen seit Einführung des Portals im Jahr 2009 eingegangen sein.