Berlin (dpa/bb) – Nach den Problemen bei der Stromversorgung in einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln am Wochenende haben am Montag die Reparaturarbeiten begonnen. Wie ein Sprecher des Klinikums angab, sei die Stromversorgung über Notstromaggregate aber stabil. Am Dienstagfrüh sollen die drei Aggregate des Technischen Hilfswerks (THW) gegen die einer privaten Firma ausgetauscht werden. Vier Helfer des THW seien daher noch bis zum Dienstagmorgen im Einsatz. Laut dem Kliniksprecher mussten am Montag einzelne Termine im Medizinischen Versorgungszentrum und in der Tagesklinik verschoben werden.

Am Samstag war nach Angaben eines Kliniksprechers ein Fehler in einer Ringleitung entdeckt worden, die das Krankenhaus mit Strom versorgt. Ein Teil der Klinik sei daher vorsorglich vom regulären Stromnetz getrennt worden. Die Notaufnahme des Vivantes Klinikum habe vorübergehend keine neuen Fälle aufnehmen können, hieß es. Seit Sonntagvormittag laufe der Regelbetrieb wieder.

Rund 230 Patientinnen und Patienten seien derzeit in dem betroffenen Bereich untergebracht. Neun von ihnen wurden am Sonntag aufgrund eines defekten Aufzuges in einen anderen Teil der Klinik verlegt.