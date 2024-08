Berlin (dpa//bb) – Zu einer propalästinensischen Demonstration und einem Fahrzeugkorso haben sich einige Hundert Menschen im Berliner Westen versammelt. Viele Demonstranten schwenkten Palästina-Flaggen. Nach ersten Angaben der Polizei waren kurz nach dem Start am Wittenbergplatz rund 400 Teilnehmer zusammengekommen, um die 180 Fahrzeuge bildeten den Korso. Bei einer Pro-Israel-Demonstration, die in der Nähe ablief, waren nach ersten Polizeiangaben etwa 30 Menschen versammelt.

Die Hamas und andere Terrorgruppen aus dem Gazastreifen hatten am 7. Oktober 2023 den Süden Israels überfallen, 1.200 Menschen ermordet und weitere 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Das beispiellose Massaker löste den Gaza-Krieg aus. Er treibt immer wieder Demonstranten auf die Straßen der Hauptstadt. Im Zusammenhang mit einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Tiergarten hatte die Polizei am Mittwochabend 18 Menschen vorläufig festgenommen.