Berlin (dpa) – Wenige Tage, nachdem ein jüdischer Student krankenhausreif geschlagen wurde, haben sich mehrere Dutzend Menschen zu einer Kundgebung unter dem Titel «Solidarität mit Palästina» vor der Freien Universität Berlin (FU) versammelt. Ein Polizeisprecher sprach von zunächst 50 Teilnehmenden, angemeldet waren 100. Bisher habe es keine Vorkommnisse gegeben.

Die Demonstranten standen anfangs ruhig vor der großen Mensa der FU in Dahlem und hielten Transparente und Schilder, etwa mit Aufschriften wie «Freiheit für Palästina!» und «Stoppt die Heuchelei!». Manche trugen Palästinensertücher, später wurden«Free Palestine»-Sprechchöre angestimmt. Es gab einen Gegenprotest von Menschen mit Israel-Flaggen. Am Rande der Kundgebung kam es zu Wortgefechten, ein Mann mit Israel-Flagge und ein offenbar propalästinensisch eingestellter Mann wurden von der Polizei getrennt.

In sozialen Medien kursierte vorab ein Demoaufruf von einem «Palästinakommitee FU Berlin». Eine Sprecherin der Gruppe sagte, man richte sich «gegen Lügen und Heuchelei» im Umgang mit dem Krieg Israels in Gaza. Ein 22-jähriger Student sagte, er sei extra von der Humboldt-Universität gekommen, um «gegen den Genozid» zu protestieren. Teilnehmer warfen den Unileitungen vor, zu einseitig Position für Israel zu beziehen, propalästinensische Solidarität werde mit dem Vorwurf des Antisemitismus unterdrückt.

Die FU distanzierte sich vorab von der Veranstaltung und stellte nach eigenen Angaben Strafanzeige, aufgrund von Inhalten von Plakaten mit dem Aufruf. Sie betonte, dass die Kundgebung auf der Straße stattfinde und daher weder von der FU genehmigt sei noch von ihr unterstützt werde. «Sollte eine nicht genehmigte Veranstaltung auf das Gelände der Freien Universität übergreifen, wird die Hochschule gegebenenfalls von ihrem Hausrecht Gebrauch machen», hieß es.

Am Wochenende war der 30 Jahre alte, jüdische FU-Student Lahav Shapira mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gekommen. Ein 23 Jahre alter propalästinensischer Kommilitone soll ihn im Ausgehviertel in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Wie unter anderem der Bruder des Opfers geschildert hatte, soll es eine Vorgeschichte an der Universität gegeben haben. Der Antisemitismusbeauftrage der Bundesregierung, Felix Klein, sagte kürzlich dem «Tagesspiegel»: «Wir hören immer wieder von nicht hinnehmbaren antisemitischen Vorfällen, gerade im Umfeld der Freien Universität.» Die Uni sei viel zu tolerant gewesen und habe den Diskurs zu lange laufen lassen.