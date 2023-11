Berlin (dpa/bb) – Auch am Samstag haben sich mehrere Hundert Menschen für eine propalästinensische Demonstration in Berlin-Kreuzberg versammelt. Neben zahlreichen Palästina-Flaggen zeigten sie Schilder, auf denen etwa Freiheit für Palästina gefordert wurde. Die Versammlung verlief zunächst weitgehend friedlich. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren vor Ort. Geplant war ein Demozug, der vom Oranienplatz bis zum Platz der Luftbrücke in Berlin-Tempelhof laufen sollte.