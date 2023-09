Madrid (dpa) – Nur gut vier Jahre nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga feiert der 1. FC Union Berlin seine Premiere in der Champions League. Die Eisernen gastieren am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gleich bei Rekordsieger Real Madrid. Im Duell mit den Königlichen ist die Auswahl von Trainer Urs Fischer im legendären Estadio Santiago Bernabéu im Herzen der spanischen Hauptstadt krasser Außenseiter. Trainer Urs Fischer muss kurzfristig auf den verletzte Robin Knoche verzichten. Für den Abwehrchef dürfte der italienische Europameister Leonardo Bonucci erstmals für Union auflaufen.

Union hatte sich als Tabellenvierter der abgelaufenen Bundesliga-Saison erstmals für die Königsklasse qualifiziert. «Zuerst glaube ich, dass das eine Belohnung ist für eine tolle letzte Saison. Wir haben viel aufgewendet und verdienen die Belohnung», sagte Fischer zu der Partie gegen Real.

In den vergangenen beiden Spielzeiten waren die Berliner zunächst in der Conference League und dann in der Europa League ebenfalls international vertreten. Weitere Gruppengegner in der Champions League sind der SC Braga und die SSC Neapel.