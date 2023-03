Neustrelitz (dpa) – Eine Theaterperformance über die Macht von Medien in Kriegszeiten hat an diesem Freitag Premiere am Landestheater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte). Unter dem Titel «Der Krieg der Bilder» hat Regisseur Joris Löschburg ein Drei-Personen-Stück mit Videosequenzen auf die Bühne gebracht, wie die Theater und Orchester GmbH am Donnerstag mitteilte. Das Stück beruht auf einem Hörspiel von Falk Richter. Es sei eine Reaktion auf den seit einem Jahr andauernden Krieg in der Ukraine. In dem Theaterstück geht es um junge und erfolgshungrige Reporter, die bei einer Nachrichtenagentur arbeiten, die auf Kriegsberichterstattung spezialisiert ist.

Dabei steige der Marktwert von Nachrichten mit einfachen Antworten nach den Guten und den Bösen in der Welt. Zugleich kommen Fragen auf, ob Bilder noch echt sind. Letztlich werden die Protagonisten, die kein Gefühl für Frieden mehr haben, selbst Opfer falscher Bilder. Das Theater plant insgesamt drei Aufführungen bis 15. April. Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz ist eine von vier großen Bühnen in MV.